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Hünkar Çayırı satıldı!

Tarihte büyük öneme sahip Hünkar Çayırı satıldı!

Ülke tarihimizde büyük öneme sahip Hünkar Çayırı'nın satıldığını belgeleyen evraklar ortaya çıktı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan tarafından ortaya çıkarılan belgelerde tarihi alanın Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na tesis edildiği görülüyor. Vakfın buraya özel üniversite yapacağı öğrenildi.

Hünkar Çayırı'nın tarihteki önemi

Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481 Cuma günü İtalya üzerine yapılacak sefer için üç yüz bin kişilik ordusuyla Üsküdar'dan İzmit'e doğru yola çıktığında, ordusuna mola verdiği veya otağını kurdurduğu çayırlık alana Hünkar Çayırı denilmektedir. 3 Mayıs 1481 tarihinde 52 yaşında olduğu halde otağında özel doktoru tarafından zehirlenerek öldürülen Fatih Sultan Mehmet'in anısına kitabeli bir çeşme yapılmıştır. Çeşme 4. Mehmet Dönemi'nde 1659 tarihinde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış ve bazı onarımlarla günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Hünkar Çayırı denilen yerde bulunan Hünkar Çeşmesi, IV.Mehmet zamanında, Sadrazam İbrahim Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet anısına 1659 tarihinde yaptırılmıştır. Çeşmenin önüne Fatih Sultan Mehmet’in bir anıtı dikilmiştir. Halk arasında Fatih Sebili diye de adlandırılan çeşme, Fatih Sultan Mehmet’in otağını kurduğu yerdir. 1995 yılında park, dinlenme ve şenlik alanı olarak yeniden düzenlenen Hünkar Çayırı'nda İstanbul'un Fethi dolayısıyla her yıl geleneksel güreş şenlikleri yapılmaktadır.

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Yorumlar

(1)
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Korfezli̇ - İHANETİN ADIDIR HÜNKAR ÇAYIRININ SATILMASI

Yanıtla . 3Beğen 28 Aralık 10:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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