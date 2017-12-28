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İlk köy müzesi İzmit’te yükseliyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Sepetçi Köyü’ndeki konak ve köy müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye meclis üyesi Mehmet Çetin’in de yer aldığı incelemede Başkan Doğan, Kocaeli’deki ilk köy müzesinin İzmit’te yapıldığını söyledi. Doğan, kaba inşaatı tamamlanan ve ince işleri yapılan Sepetçi’deki konak ve müzenin 2018 yılının ilk aylarında hizmete gireceğinin müjdesini de verdi.

EN BÜYÜĞÜ

Sepetçi Köyünde 607 metrekarelik alan üzerinde yapılan ve yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak konak ve köy müzesiziyle ilgili konuşan Başkan Doğan “ göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımız konaklara layık dedik ve çalışmalara başladık. Şehir, köy ayrımı yapmaksızın mahallerimizi konaklarımıza kavuşturuyoruz. Sepetçi köyümüzde yaptığımız konağımız şimdiye kadar yaptıklarımızın en büyüğü. Bu konağımızın içerisinde ilk köy müzesi de yer alacak. Müze sayesinde köylerimizde yok olmaya yüz tutan eski araç gereçler gelecek nesillere aktarılmış olacak” dedi. Mimari yapısıyla dikkat çekecek 2 katlı konakta muhtarlık odası, etüt yerleri, köy müzesi, sağlık birimi, köy odası ve çok amaçlı salon bulunacak.

BAĞIŞ YAP, ADIN YAŞASIN

Bu arada köy müzesinde kullanılacak ürünler için Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nce köylerde çalışma başlatıldı. Köylerde eskiden kullanılan yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, tezgah, dibek taşı, ibrik, tas, kandil, gaz lambası ve giyim eşyaları toplanarak Sepetçi’de yapılmakta olan müzede sergilenecek. Eski ürünleri bağışlayanların müzede isimlerinin yer alacağı bir köşe bulunacağı kaydedildi. Yetkililer, eski ürünlerini bağışlamak isteyenlerin İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 318 00 54 numaralı telefonu arayabileceklerini söylediler.

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