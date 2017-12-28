İzmit'te yılbaşı öncesi alkol denetimi!

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimler kapsamında market, büfe, pastane, kuruyemiş satış yerleri ile tatlıcılar kontrol edildi. Yapılan denetimlerde hijyen, etiket, ürünlerin son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Yetkililer, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek “Vatandaşlar, alışveriş yaparken soyulmadan ve yıkanmadan yenen gıda maddelerini kesinlikle açıkta satılan yerlerden almamalı, ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat etmeli, gözle kontrol ederek tarihi geçmemiş olsa bile rengi bozulmuş ve kokmuş gıda maddelerini satın almamaları, satın aldıkları tüm malzemelerin fiyat etiketi olması gerektiğinden fiyat etiketi olmayan ürünleri satın almamaya dikkat etmeleri gerekmektedir” uyarısında bulundular.

ALKOL DENETİMİ

İzmit Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alkol satan yerlerde de denetimler yapıldı. Denetimlerde alkol şişelerinin üzerindeki bandrollerin ve faturaların kontrolü yapıldı. Yaklaşık 20 işletmede yapılan denetimlerde bir işletmede TAPDK Belgesi olmadan alkollü içecek ve tütün mamulleri satışı yapıldığı tespit edilerek ürünlere geçici olarak el konulurken işletme sahibi hakkında da yasal işlem yapıldı.