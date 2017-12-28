Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:40 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:41 TSİ )

Bitcoin ilk defa Türkiye’de bir restorantta

Türkiye’nin hızla büyüyen ve teknolojiyi yakından takip eden döner markası KasapDöner sektörde bir ilke daha imza atıyor. KasapDöner, dijital para birimi olan ‘Bitcoin’ ile ödemeuygulamasını 2018 yılında tüm şubelerinde kullanıma açıyor.

BÜYÜT

KasapDöner Genel MüdürüBahar Özürün, KasapDöner olarak yıllardır et ve döner alanında en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade ederek,‘’Bunun yanında teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. iPadlar ilk çıktığında tüm şubelerimizde iPad vardı. Şimdi ise dijital para birimi Bitcoin’i tüm şubelerimizde kullanarak isteyen misafirlerimizin ödemelerini bu yol ile yapmalarını sağlayacağız’’dedi. Dijital para birimi Bitcoin’un ilk defa KasapDöner ile bir döner zincirinde yer alacağını ifade eden Özürün,‘’Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz’’açıklamasını yaptı.

BITCOIN NASIL KULLANILIR

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yok. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile dijital para alabilir, gönderebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılır. Bitcoin’ler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece el değiştiren Bitcoin’ler bir kereden fazla kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

Bugün 10:40 TSİ - Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bakkallar Odası ile Antikkapı’dan işbirliği mask
Bakkallar Odası ile Antikkapı’dan işbirliği
Tuana Evleri'nde yüzde 20 indirim için son fırsat! mask
Tuana Evleri'nde yüzde 20 indirim için son fırsat!
Vodafone’dan yeni proje mask
Vodafone’dan yeni proje
Zeytinoğlu: Üretimde 15 Temmuz'un izleri silindi mask
Zeytinoğlu: Üretimde 15 Temmuz'un izleri silindi
Çay fiyatları arttı mask
Çay fiyatları arttı
KTO'da yılın son meclisinde ekonomik veriler konuşuldu mask
KTO'da yılın son meclisinde ekonomik veriler konuşuldu
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR