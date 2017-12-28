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Zombi eden uyuşturucudan daha beter!

Adana'da yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu yapan polis, kullananlara zombi etkisi yapan uyuşturucudan daha etkili olan Liserjik Asit Dietilamid (LSD) adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanıldığı zaman insan genetiğine etki eden bir uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, eve baskın yaptı. Eve girip hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapan polisler folyalara sarılı 10 Liserjik Asit Dietilamid (LSD), 23 paket esrar, 3 pet şişede içime hazır bong ile hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etkisi zombi yapan uyuşturucudan fazla

Avrupada yaygın olan, LSD'nin maddesine uyuşturucu emdirildiği, üzeri değişik desenli olan küp şekere benzeyen bu maddenin dil altına konularak kullanıldığı belirtildi. 1 saat içerisinde kana karışan bu uyuşturucunun halüsünasyon ve algılama bozukluklarına yol açtığını belirten yetkililer, LSD'nin insanın beyin ve kromozom yapısını bozduğu, bir kez bile kullanılması halinde kalıcı olarak vücut genetiğini bozduğu ortaya çıktı.Ayrıca, LSD alan kişinin intihara sürüklendiği, bu uyuşturucuyu kullananların uçabildiklerine inanarak kendilerini yüksek binalardan atmaya çalıştıkları öğrenildi. Zombi hapından daha tehlikeli olan bu maddenin kokainden de 100 kat daha etkili olduğu, kullananların ise 12 saat boyunca etkisinde kaldığı uyuşturucunun 80 liraya satıldığını öğrenildi.

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