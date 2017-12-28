Körfez’e yeni okul yapılıyor

Körfez’de eğitime yönelik yatırımlar tek tek hayata geçiyor. Yarımca’da 4 yıllık fakülte binasının inşaatında sona doğru gelinirken, Hereke’deki yeni kampüs için de 2018’in başında ilk kazma vurulacak. Körfez’de eğitim alanında bir diğer önemli proje olan ve Kocaeli’de ilk olma özelliği taşıyan ‘Tematik Lise’ için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
24 DERSLİKLİ OLACAK
Hacı Osman Mahallesi’nde eski çocuk yuvasının bulunduğu 8 dönümlük arazide yapılacak olan Pakize - Tuncer Şen Tematik Endüstriyel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 derslikli olacak. Temel kazma işlemleri Körfez Belediyesi tarafından yapılan projede, inşaatı ise hayırsever iş adamı üstlenmişti.
TÜRKİYE’DE 30 TANE
İçerisinde; beden eğitim salonu, konferans salonu, fizik ve kimya laboratuvarı bulunacak olan Tematik Lise için devam eden çalışmaları inceleyen Başkan İsmail Baran, “Türkiye’de 30 tane olacak olan ‘Tematik Lise’lerden birinin Körfez’de yer alacak olması önemli. Tamamlandığında; Körfez’e yakışan bir eğitim yuvası olacak” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz