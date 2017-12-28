Körfez Belediyesi, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Körfez Devlet Hastanesi’nin yetersizliği sonrasında yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla yeni hastane binası için çalışmalara başlayan Körfez Belediyesi, 4 bin 500 öğrencinin eğitim göreceği ve bölgeye büyük canlılık katacak olan kampüs inşaatı için de sona doğru yaklaşıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Belediye ekipleri, vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda Atalar Taşlıtarla ve Hacı Osman Mahallesi’nde otoban üstünde yeni bir cami yapımı için çalışmalara başlamıştı. İhale süreci tamamlanan Otoban Üstü Camii için yer teslimi yapıldı ve ihaleyi alan firma çalışmalara başladı.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte çalışmanın başladığı alanda inceleme yaptı, projeyi inceledi. Caminin bölge için bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Baran’a, vatandaşlar da teşekkür etti. Başkan Baran, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ve caminin ibadete açılacağını belirtti.

150 KİŞİLİK YAPILACAK

858 metrekarelik alanda inşa edilecek olan Otoban Üstü Camii’nin bodrum katında bay ve bayan WC’ler ile abdesthane ve engelliler için alan yer alacak. 150 kişilik kapasiteye sahip olacak olan caminin bahçesinde ayrıca bir şadırvan da inşa edilecek. Çevresi ise dikey bahçeler ile güzel bir görünüme kavuşturulacak.