Yahya Kaptan’da parkeler şenlenecek!

Önceki gün dört karşılaşmada kazanan 4 okul Merkez Bankası, Zehra Emine Öçgüder MTAL, Başiskele Anadolu ve Yenikent Anadolu Lisesi adlarını son 8’e yazdırdı. Yarın ise diğer 4 çeyrek finalist belli olacak. Maçlar Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak.
Liseler Arası Genç Kız Voleybol 2. Tur Maçları
Merkez Bankası Derince AL - Gebze Süleyman Demirel AL: 3-0
Zehra Emine Öçgüder MTAL - Gebze Anibal AL: 3-0
Başiskele Anadolu Lisesi: Darıca Gökçen Yücel AL: 3-2
Yahya Kaptan MTAL - Yenikent Anadolu Lisesi: 0-3
Günün programı - Şehit Polis Recep Topaloğlu
10.00 Kocaeli Anadolu Lisesi-Derince 19 Mayıs AL
11.30 Kocaeli 24 Kasım AL-İzmit Mimar Sinan AL
13.00 Merkez Bankası AL-Zehra Emine Öçgüder MTAL
14.30 Başiskele Anadolu Lisesi- Yenikent Anadolu Lisesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz