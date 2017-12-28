Yahya Kaptan’da parkeler şenlenecek!

Önceki gün dört karşılaşmada kazanan 4 okul Merkez Bankası, Zehra Emine Öçgüder MTAL, Başiskele Anadolu ve Yenikent Anadolu Lisesi adlarını son 8’e yazdırdı. Yarın ise diğer 4 çeyrek finalist belli olacak. Maçlar Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak.

Liseler Arası Genç Kız Voleybol 2. Tur Maçları

Merkez Bankası Derince AL - Gebze Süleyman Demirel AL: 3-0

Zehra Emine Öçgüder MTAL - Gebze Anibal AL: 3-0

Başiskele Anadolu Lisesi: Darıca Gökçen Yücel AL: 3-2

Yahya Kaptan MTAL - Yenikent Anadolu Lisesi: 0-3

Günün programı - Şehit Polis Recep Topaloğlu

10.00 Kocaeli Anadolu Lisesi-Derince 19 Mayıs AL

11.30 Kocaeli 24 Kasım AL-İzmit Mimar Sinan AL

13.00 Merkez Bankası AL-Zehra Emine Öçgüder MTAL

14.30 Başiskele Anadolu Lisesi- Yenikent Anadolu Lisesi