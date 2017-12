Yılbaşı eğlencesine lanet Mekke ve Kudüs gecesine davet

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı il binasında düzenlediği basın açıklamasında yılbaşı eğlencelerini ve alkolü lanetlerken tüm Kocaeli halkını 31 aralık gecesi ilçelerde düzenlenecek olan Mekke ve Kudüs gecesine davet etti. Halıcı yaptığı açıklamada, “Biz, adına Yılbaşı Eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı bir tavır takınmamızın İslam’ın bir gereği olduğuna inanıyoruz. Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden Yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu da düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

YILBAŞI SÖMÜRÜCÜDÜR

Konuşmalarına devam eden Halıcı, “Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda İstanbul’a gelip Boğaz’a demirleyen İngiliz Savaş Gemilerinden İstanbul ahalisine bedava dağıtılan alkol yeni dönemde işgalin ve sömürünün nasıl sürdürüleceğinin bir göstergesi olmuştur. Biz Yılbaşı kutlamalarının bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Alkol müptelası haline getirilen bir nesil sağlıklı düşünme ve sömürüye karşı direnme vasfını kaybediyor. Bu gecenin Yılbaşı Çekilişi gibi değişik organizasyonlarla Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okullarda öğretmenler vasıtasıyla körpe dimağlara aşılanmasını ise kabul edilemez buluyoruz. Aynı şekilde devlet eli yürütülen şans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozlaşmaya yol açtığını görüyoruz” ifadelerinde bulundu.

81 ŞUBE 600 NOKTADA PROGRAM

Konuşmalarına devam eden Halıcı, “Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece 81 şubemizde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi Programı düzenleyeceğiz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü, ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Ayrıca biz, İstanbul’un Fethini Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın Fethini Kudüs’e, Kudüs’ün Fethini Mekke’ye ve Mekke’nin Fethi’ni de vahyin insanlığa olan çağrısına bağlamayan her anlayışın eksik olduğunu düşünüyoruz” dedi.

TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ

Halıcı son olarak, “Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımız kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. 31 Aralık akşamı tüm halkımızı çocukları ile birlikte kendilerine en yakın noktada Anadolu Gençlik Derneği ya da temsilciliği tarafından düzenlenen Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi Programlarına davet ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İLÇELERDEKİ PROGRAM NOKTALARI

GEBZE - OSMAN HAMDİ BEY KÜLTÜR MERKEZİ

İZMİT - HASAN GEMİCİ SPOR SALONU

DARICA - ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ

KÖRFEZ - TÜTÜNÇİFTLİK KÜLTÜR MERKEZİ

GÖLCÜK - GÖLCÜK KONGRE SARAYI

DERİNCE - ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ

ÇAYIROVA – ÇAYIROVA BELEDİYESİ TOPRAK DÜĞÜN SALONU

KARAMÜRSEL - BEYAZ SARAY DÜĞÜN SALONU