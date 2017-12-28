Müthiş maç Başiskele Anadolu’nun: 3-2

Büyük bir çekişme ve heyecan içinde geçen mücadele nefesleri kesti. Başiskele ekibi ilk seti zorlanmadan 25-13 kazandı. Oyun üstünlüğünü iyice eline alan ve file üstünde etkili olan vuran Başiskele Anadolu ikinci seti de 25-9 kazandı.
İKİ BUÇUK SAAT SÜRDÜ
Her şey Başiskele Anadolu için iyi giderken Darıca’nın müthiş dönüşü gerçekleşti. Kıyasıya geçen üçüncü seti 27-25 dördüncü seti de 25-21 kazanan Darıca temsilcisi setlerde durumu 2-2’ye getirdi. Maçın karar setinde de heyecan yüksekti. İlk iki seti alan Başiskle Anadolu Lisesi bu kez hataya izin vermedi ve seti 15-11 alarak son 8’e kalan okullar arasına yazdırdı. Zorlu maç yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ: 3DARICA GÖKÇEN YÜCEL AL: 2
SALON: Şampiyon Hasan Gemici
HAKEMLER: Hamza Altınok***, Gökhan Aşar ***
BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ: Beyzanur Işık***, Merve Nur Kurtoğlu**, Ceylan Kaçar***, Ayça Cevher***, Halime İlayda Güler***, Sude Akdeniz***, Sıla Acar**, Esin Bağoğlu***, Sude Şeker**, Sedef Firol**
DARICA GÖKÇEN YÜCEL AL: Sibel Turhan**, Ezgi Sude Demirkır**, Ayşen Kaplan****, Yağmur Aydoğmuş***, Helin Ulçay**, Yaren Kara***, Sevde Nur Akçadoğan***, Beyzanur Üstebay**
SETLER: 25-13, 25-9, 25-27, 21-25, 15-11
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz