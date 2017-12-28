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Bugün 11:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:26 TSİ )

Müthiş maç Başiskele Anadolu’nun: 3-2

Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği ikinci tur maçında Başiskele Anadolu Lisesi ile Darıca Gökçen Yücel Anadolu Lisesi filede buluştu.

Büyük bir çekişme ve heyecan içinde geçen mücadele nefesleri kesti. Başiskele ekibi ilk seti zorlanmadan 25-13 kazandı. Oyun üstünlüğünü iyice eline alan ve file üstünde etkili olan vuran Başiskele Anadolu ikinci seti de 25-9 kazandı.

İKİ BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Her şey Başiskele Anadolu için iyi giderken Darıca’nın müthiş dönüşü gerçekleşti. Kıyasıya geçen üçüncü seti 27-25 dördüncü seti de 25-21 kazanan Darıca temsilcisi setlerde durumu 2-2’ye getirdi. Maçın karar setinde de heyecan yüksekti. İlk iki seti alan Başiskle Anadolu Lisesi bu kez hataya izin vermedi ve seti 15-11 alarak son 8’e kalan okullar arasına yazdırdı. Zorlu maç yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ: 3DARICA GÖKÇEN YÜCEL AL: 2

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Hamza Altınok***, Gökhan Aşar ***

BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ: Beyzanur Işık***, Merve Nur Kurtoğlu**, Ceylan Kaçar***, Ayça Cevher***, Halime İlayda Güler***, Sude Akdeniz***, Sıla Acar**, Esin Bağoğlu***, Sude Şeker**, Sedef Firol**

DARICA GÖKÇEN YÜCEL AL: Sibel Turhan**, Ezgi Sude Demirkır**, Ayşen Kaplan****, Yağmur Aydoğmuş***, Helin Ulçay**, Yaren Kara***, Sevde Nur Akçadoğan***, Beyzanur Üstebay**

SETLER: 25-13, 25-9, 25-27, 21-25, 15-11

Bugün 11:23 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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