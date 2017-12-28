Merkez Bankası’nda sıkıntı yok: 3-0

Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan mücadele sonunda setleri 25-13, 25-9 ve 25-16 kazanarak 3-0 kazanan Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi çeyrek finale yükselmeyi başardı.
MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 3GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL: 0
SALON: Şampiyon Hasan Gemici
HAKEMLER: Hamza Altınok***, Gökhan Aşar***
MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Sinem Ezgi Akbaba***, Başak Yağmur Kılınç***, Gökçe Efe***, Sene Akkuş***, Buse Aydın***, Aysima Sandıkcı***, Sude İrem Ünlü***, Cansu İrem Kubilay***
GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL: Melisa Albayrak**, Rabia Aydemir**, Sibel Mutlu**, Miray Özçelik**, Pelin Akıl**, İrem Nur Kapkaç**, Özge Dal**, Aslı Nur Güven**, Fatma İrem Akkaya**, Sıla Benli**, Esra Akgün**, Aybüke Yiğit**, Gizem Kaya**
SETLER: 25-13, 25-9, 25-16
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz