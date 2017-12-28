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Bugün 11:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:28 TSİ )

Merkez Bankası’nda sıkıntı yok: 3-0

Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği ikinci tur maçında Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi, rakibi Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi karşısında sonuna kolay ulaştı.

Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan mücadele sonunda setleri 25-13, 25-9 ve 25-16 kazanarak 3-0 kazanan Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi çeyrek finale yükselmeyi başardı.

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 3GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL: 0

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Hamza Altınok***, Gökhan Aşar***

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Sinem Ezgi Akbaba***, Başak Yağmur Kılınç***, Gökçe Efe***, Sene Akkuş***, Buse Aydın***, Aysima Sandıkcı***, Sude İrem Ünlü***, Cansu İrem Kubilay***

GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL: Melisa Albayrak**, Rabia Aydemir**, Sibel Mutlu**, Miray Özçelik**, Pelin Akıl**, İrem Nur Kapkaç**, Özge Dal**, Aslı Nur Güven**, Fatma İrem Akkaya**, Sıla Benli**, Esra Akgün**, Aybüke Yiğit**, Gizem Kaya**

SETLER: 25-13, 25-9, 25-16

Bugün 11:25 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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