Zehra Emine Öçgüder sevindi: 3-0

Kıyasıya bir mücadele içinde geçen maçta oldukça zorlanan Zehra Emine Öçgüder Meslek Teknik Anadolu Lisesi maçı 3-0 kazansa da ilk iki set nefes kesti. İlk seti 26-24, ikinci seti 25-21 ve son seti 25-12 kazanan, Zehra Emine Öçgüder çeyrek finalde Merkez Bankası Derince Anadolu ile son 4’e kalmak için mücadele edecek.

ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: 3GEBZE ANİBAL AL: 0

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Furkan Atalı***, Gamze İlbey***

ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: İkbal Çarlıoğlu***, Selenay Karaşahin***, Rümeysa Malkoç***, Büşra Kaçmaz***, Sudenaz Örs**, Gülçin Coşkun***, Ecren Akarsu***, Esma Nur Çağın**, Deniz Seven**, Dilara Hözen**

GEBZE ANİBAL AL: Özlem Alay**, Şenay Tahir***, Buse Tarakçı**, Melahat Akbaş**, Şevval Özen**, Beyzanur Gökçe Göz**, Ayşe Aysun Uyar**, Eda Selin İskender**, Betül Erdoğan**

SETLER: 26-24, 25-21, 25-12