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Bugün 11:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:30 TSİ )

Zehra Emine Öçgüder sevindi: 3-0

Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği ikinci tur maçında iki şampiyon adayı olarak gösterilen Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gebze Anibal Anadolu Lisesi arasında büyük bir çekişme yaşandı.

Kıyasıya bir mücadele içinde geçen maçta oldukça zorlanan Zehra Emine Öçgüder Meslek Teknik Anadolu Lisesi maçı 3-0 kazansa da ilk iki set nefes kesti. İlk seti 26-24, ikinci seti 25-21 ve son seti 25-12 kazanan, Zehra Emine Öçgüder çeyrek finalde Merkez Bankası Derince Anadolu ile son 4’e kalmak için mücadele edecek.

ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: 3GEBZE ANİBAL AL: 0

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Furkan Atalı***, Gamze İlbey***

ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: İkbal Çarlıoğlu***, Selenay Karaşahin***, Rümeysa Malkoç***, Büşra Kaçmaz***, Sudenaz Örs**, Gülçin Coşkun***, Ecren Akarsu***, Esma Nur Çağın**, Deniz Seven**, Dilara Hözen**

GEBZE ANİBAL AL: Özlem Alay**, Şenay Tahir***, Buse Tarakçı**, Melahat Akbaş**, Şevval Özen**, Beyzanur Gökçe Göz**, Ayşe Aysun Uyar**, Eda Selin İskender**, Betül Erdoğan**

SETLER: 26-24, 25-21, 25-12

Bugün 11:28 TSİ - Spor

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