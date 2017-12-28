Zehra Emine Öçgüder sevindi: 3-0

Kıyasıya bir mücadele içinde geçen maçta oldukça zorlanan Zehra Emine Öçgüder Meslek Teknik Anadolu Lisesi maçı 3-0 kazansa da ilk iki set nefes kesti. İlk seti 26-24, ikinci seti 25-21 ve son seti 25-12 kazanan, Zehra Emine Öçgüder çeyrek finalde Merkez Bankası Derince Anadolu ile son 4’e kalmak için mücadele edecek.
ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: 3GEBZE ANİBAL AL: 0
SALON: Şampiyon Hasan Gemici
HAKEMLER: Furkan Atalı***, Gamze İlbey***
ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: İkbal Çarlıoğlu***, Selenay Karaşahin***, Rümeysa Malkoç***, Büşra Kaçmaz***, Sudenaz Örs**, Gülçin Coşkun***, Ecren Akarsu***, Esma Nur Çağın**, Deniz Seven**, Dilara Hözen**
GEBZE ANİBAL AL: Özlem Alay**, Şenay Tahir***, Buse Tarakçı**, Melahat Akbaş**, Şevval Özen**, Beyzanur Gökçe Göz**, Ayşe Aysun Uyar**, Eda Selin İskender**, Betül Erdoğan**
SETLER: 26-24, 25-21, 25-12
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz