Yenikent Anadolu bildiğiniz gibi: 0-3

Organizasyonun şampiyonluk adayı okulları arasında başı çeken Derince Yenikent Anadolu Lisesi, 25-14, 25-13 ve 25-9’luk setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu. Karşılaşmada Tuğçe Emil, Ebrar, Ceren Gülve Elanur’un performansı dikkat çekti. Yenikent Anadolu Lisesi bugün Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Başiskele Anadolu Lisesi ile yarı final mücadelesi verecek.

YAHYA KAPTAN MTAL: 0YENİKENT ANADOLU LİSESİ: 3

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Süha Küçüközler***, Furkan Atalı***

YAHYA KAPTAN MTAL: Saliha Erman***, Ceylan Celebi***, Pelin Genççiftçi***, Nur Sena Şaşmaz**, Berihan Dilan Özdemir***, Reyhan Çelebi***, Zümra Kütük***, Nida Nil Tufan***

YENİKENT ANADOLU LİSESİ: Ebrar Kutal**, Pelinsu Çalış**, Tuğçe Emil***, Ceren Göl***, Hira Kanbir**, Yağmur Yeter**, Edanur Demircan**, Sude İlayda Tatlıdil**

SETLER: 14-25, 13-25, 9-25