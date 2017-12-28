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Büyük ikramiye İzmit'e çıktı

Şans Topu'nda büyük ikramiye bu hafta iki bilete çıktı. Biletlerden biri İzmit'ten oynandı.

Sevilen şans oyunlarından Şans Topu’nda yılın son çekilişinin sonuçları belli oldu. Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan tahlililer Eskişehir ve Kocaeli’den çıktı. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. İzmit'ten ve Eskişehir Odunpazarı ilçesinden oynanan iki bilete çıkan 360 milyon 891 bin TL'lik büyük ikramiye aşağıdaki numaralara çıktı.

İşte 863. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

6, 8, 25, 28, 33 + 5

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