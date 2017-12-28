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Halk otobüsünden uyuşturucu çıktı!

İzmit Alikahya’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden açtığı sahte kadın profiliyle mesaj attığı bir kişiyi uyuşturucu alabilmek için gasp ettiği öne sürülen kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmit Alikahya’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden açtığı sahte kadın profiliyle kendisini kadın olarak tanıtan ve S.G. (21), sahte hesap üzerinden T.A. (28) isimli şahsa buluşmak istediğini belirten bir mesaj attı. Alikahya’da bulunan adrese gelen T.A., S.G. tarafından darp edilerek üzerindeki 200 TL parası ve cep telefonu alınarak gasp edildi. Gasp edilen T.A., polise giderek şikayette bulundu. Yapılan şikayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.G.’yi MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarından tespit ederek çalıştığı fabrikada yakaladı.

Halk otobüsünde 11 adet uyuşturucu hap

Gözaltına alınan şüpheli S.G.’nin emniyette alınan ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve gasp olayını uyuşturucu madde alabilmek için yaptığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri S.G.’nin ifadesinden yola çıkarak uyuşturucu temin edeceği halk otobüsü şoförünü de gözaltına aldı. Halk otobüsünde yapılan aramalarda ise 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü ifadesinin ardından uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından işlem yapıldıktan sona serbest bırakılırken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan S.G. adliyeye sevk edildi.

Bugün 11:52 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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