CHP il başkanlığına ikinci aday çıktı!

Yurdagül yarın (Cuma günü) saat 14.00’te il binasında basın açıklaması yaparak il başkanlığını resmen açıklayacak. Yurdagül, kendisinin il başkanı olması için baskı yapıldığını, bu baskılara kayıtsız kalamadığı için başkanlığa aday olduğunu söyledi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da daha önceden başkan adaylığını açıklamıştı… 7 Ocak’ta yapılacak il kongresinde başkanlığa aday olan Cengiz Sarıbay ile Bekir Yurdagül arasında kıyasıya bir yarışın olması bekleniyor…