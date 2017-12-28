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Bugün 12:07 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:08 TSİ )

“Şehir nasıl yönetilemez kitabını yazdılar”

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, 2017 yılının son basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantısında Kocaelili yerel yöneticilere yüklenen Çelik, “Yöneticiler bir şehir nasıl yönetilemez kitabı yazılmış oldu” dedi.

2017 yılının son günlerini yaşarken yıl değerlendirme toplantılarını düzenleyen siyasi parti il başkanlıkları hareketli günler yaşıyor. Saadet Partisi İl Başkanlığı haftalık olağan basın toplantısında İl Başkanı Nurettin Çelik, il ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında Üretim Başkanı Sedat Uslu ve İl Eğitim Başkanı Halil Kayın’da hazır bulundu .

80’Lİ YILLARIN CHP’Sİ

Sözlerinin başlarında AKP’li belediye başkanlarına yüklenen Çelik, “2017 yılının son haftasına girmiş bulunmaktayız. 15 seneden beri bu şehrin yöneticileri olanlar, bir şehir nasıl yönetilemez bunun kitabını yazdılar. AKP’li yöneticiler, kendi belediyecilik anlayışını hiçbir teknolojik argümanın kullanılamadığı, kargaşanın olduğu 80’li yılların CHP’li belediyecilik anlayışıyla karşılaştırmamalı. 2018 yılına girerken halen daha otopark probleminin, çarpık kentleşmenin, bir türlü çözülemeyen alt yapı sorunlarının yaşandığına şahit oluyoruz” diye konuştu.

PLASTİK DUBALARLA TRAFİĞE ÇÖZÜM

Trafik sorununu plastik dubalarla çözülmeye çalışıldığını ileri süren il başkanı, “Mesai başlangıç ve Okul saatlerinde Sanayiden İzmit’e gelmek 45 dakika, Köseköy’den İzmit’e gelmek 45 Dakika, Yeşilova’dan İzmit’e gelmek 45 dakika sürüyor. Ayakkabılarını bile boyatmak için adamlarını gönderen yöneticilerin masa başında yaptığı projelerle, plastik dubalarla trafik sorunu çözülemez. Bu şehrin trafik sorununu plastik dubalarla çözmeye çalışanlar, Körfez’den plastik dubayla bu şehri terk etmek zorunda kalırlar” dedi.

ASGARİ ÜCRETİ ÇÖZEMEDİLER

Asgari ücrete dair eleştirilerini sürdüren Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “Son günlerde gündemdeki konu ne yine açlık sınırı ve asgari ücrettir. 15 yıldır iktidarda bulunan bir parti, hala asgari ücret denildiği zaman açlık sınırını gündeminde tutuyor. Bu aciziyetin, beceriksizliğin ve problemi çözememenin bir ifadesidir. Çalışan bir insan niye açlık sınırına mahkûm olsun? Asgari ücretliden gelir vergisinin kaldırılması ve asgari ücretli üzerinden ödenen işveren ücretlerinin düzenlenmesi bile kolaylıkla alınan maaşı çok yukarlara çekecek, vatandaşı rahatlatacakken bu vatandaşlar üzerinden vergi geliri hedefleyen hükümet hiçbir şekilde sorunları çözemez” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bugün 12:07 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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