Gece 4.30'da hareket geçtiler... Yaşlı adamın hayatını kurtardılar!

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Alo Evlat Hattı Birimi kurulduğu günden itibaren yaşlı ve bakıma muhtaç kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ekipler son olarak Maşukiye Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ali Göksel (84) ve Kezban Göksel (83) çiftinin yardımına koştu. Gece 04.30’da Kezban Göksel’den yardım telefonu alan ekipler, sağlık ekiplerinden yardım isteyerek çiftin evine hızla ulaştı.

EKİP REFAKAT ETTİ

112 Acil Sağlık ekib ile birlikte yaşlı çiftin evine giden Alo Evlat Hattı ekibi, rahatsızlanan Mehmet Ali Göksel’in Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasını sağladı. Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığı sırada Alo Evlat Hattı ekibi Göksel’e hastane işlemleri ve muayenesi boyunca kendisine refakat etti. Tansiyon ve şeker hastası olan Mehmet Ali Göksel’e yapılan acil müdahale sonrasında sağlık durumunun iyi olmasıyla birlikte gerekli ilaçları eczaneden alınarak evlerine bırakıldı.

YALNIZ YAŞIYORLAR

Yalnız yaşadıkları öğrenilen Göksel çifti bir telefonla evlerine gidip kendilerine evlatlık yapan Alo Evlat Hattı ekibine teşekkür ettiler. Göksel çifti; “Allah devletimize zeval vermesin. Böyle bir hizmeti sundukları için Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez ve ekibinden Allah kat kat razı olsun diyerek dualarını eksik etmediler” dediler.

2 ÖĞÜN YEMEK

Alo Evlat Hattı ekibi tarafından Göksel çiftine düzenli olarak günde iki öğün 4 kap sıcak yemek, daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için düzenli olarak ev temizliği yapıyor. Evlerinin girişinde camlarının kırık ve soğuğu içeriye geçiren kapısını ısı yalıtımlı kapıyla değiştiren Alo Evlat Hattı ekibi evin boyası, yer zeminin üzerinde soğuğu engellemek için betonda bulunan deforme olmuş battaniye değiştirilerek, zeminin tümünü halı ile kaplandı. Alo Evlat Hattı ekibi Göksel çiftinin eskiyen yatağının değiştirilmesinin yanı sıra tek kişilik baza yatak, nevresim takımı ve battaniye alınarak yenileriyle değiştirdiler. Evin eskiyen sobası değiştirilerek yenisi kuruldu. Alo Evlat Hattı ekibi, kullanılamaz haldeki bozuk olan buzdolabı ve çamaşır makinasını değiştirilmesinin yanı sıra bayram ziyaretleri ve özel günleri de mutluluklarında yaşlı çifti yalnız bırakmayarak ortak oluyor.