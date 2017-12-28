Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:12 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:47 TSİ )

Gece 4.30'da hareket geçtiler... Yaşlı adamın hayatını kurtardılar!

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı ekibi, gece saatlerinde gelen yardım talebi üzerine harekete geçerek rahatsızlık geçiren yaşlı bir vatandaşın hastaneye ulaştırılmasına vesile oldu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Alo Evlat Hattı Birimi kurulduğu günden itibaren yaşlı ve bakıma muhtaç kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ekipler son olarak Maşukiye Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ali Göksel (84) ve Kezban Göksel (83) çiftinin yardımına koştu. Gece 04.30’da Kezban Göksel’den yardım telefonu alan ekipler, sağlık ekiplerinden yardım isteyerek çiftin evine hızla ulaştı.

EKİP REFAKAT ETTİ

112 Acil Sağlık ekib ile birlikte yaşlı çiftin evine giden Alo Evlat Hattı ekibi, rahatsızlanan Mehmet Ali Göksel’in Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasını sağladı. Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığı sırada Alo Evlat Hattı ekibi Göksel’e hastane işlemleri ve muayenesi boyunca kendisine refakat etti. Tansiyon ve şeker hastası olan Mehmet Ali Göksel’e yapılan acil müdahale sonrasında sağlık durumunun iyi olmasıyla birlikte gerekli ilaçları eczaneden alınarak evlerine bırakıldı.

YALNIZ YAŞIYORLAR

Yalnız yaşadıkları öğrenilen Göksel çifti bir telefonla evlerine gidip kendilerine evlatlık yapan Alo Evlat Hattı ekibine teşekkür ettiler. Göksel çifti; “Allah devletimize zeval vermesin. Böyle bir hizmeti sundukları için Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez ve ekibinden Allah kat kat razı olsun diyerek dualarını eksik etmediler” dediler.

2 ÖĞÜN YEMEK

Alo Evlat Hattı ekibi tarafından Göksel çiftine düzenli olarak günde iki öğün 4 kap sıcak yemek, daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için düzenli olarak ev temizliği yapıyor. Evlerinin girişinde camlarının kırık ve soğuğu içeriye geçiren kapısını ısı yalıtımlı kapıyla değiştiren Alo Evlat Hattı ekibi evin boyası, yer zeminin üzerinde soğuğu engellemek için betonda bulunan deforme olmuş battaniye değiştirilerek, zeminin tümünü halı ile kaplandı. Alo Evlat Hattı ekibi Göksel çiftinin eskiyen yatağının değiştirilmesinin yanı sıra tek kişilik baza yatak, nevresim takımı ve battaniye alınarak yenileriyle değiştirdiler. Evin eskiyen sobası değiştirilerek yenisi kuruldu. Alo Evlat Hattı ekibi, kullanılamaz haldeki bozuk olan buzdolabı ve çamaşır makinasını değiştirilmesinin yanı sıra bayram ziyaretleri ve özel günleri de mutluluklarında yaşlı çifti yalnız bırakmayarak ortak oluyor.

Bugün 12:12 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Azeriler Hemreylik Günü’nü duyurdu mask
Azeriler Hemreylik Günü’nü duyurdu
Otoban Üstü Camii... mask
Otoban Üstü Camii...
İlk köy müzesi İzmit’te yükseliyor mask
İlk köy müzesi İzmit’te yükseliyor
Pakmaya’da okul yararına kermes mask
Pakmaya’da okul yararına kermes
Gençlerin tercihi Ketenciler Gençlik Kampı mask
Gençlerin tercihi Ketenciler Gençlik Kampı
Akmeşe’de tarihi gün! mask
Akmeşe’de tarihi gün!
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR