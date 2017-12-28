Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan özel bir limanda, depolama alınana konulmak istenen konteyner bu sırada temizlik görevlisi olarak çalışan Çağrı Karadaş'ın (29) üzerine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karadaş'ın cesedi, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz