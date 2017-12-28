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Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü

BÜYÜT

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan özel bir limanda, depolama alınana konulmak istenen konteyner bu sırada temizlik görevlisi olarak çalışan Çağrı Karadaş'ın (29) üzerine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karadaş'ın cesedi, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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