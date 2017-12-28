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Kocaeli'de torbacılara baskın: 9 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, İzmit İlçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 59 gram esrar, 464 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 9 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklanırken 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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