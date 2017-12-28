Atatürk için koştular

Yarışmalara Gölcük halkının ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Koşu sonunda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan ve Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.
Yarışmada Dereceye Giren Öğrenciler:
Genç Kızlar
1.Melis Ergin
2.Seçil İğde
3.Aylin Cebeci
4.Nafia Sağın
Genç Erkekler
1.Mustafa Yazar
2.Berkan Avcı
3.Taha Kasım Özkan
4.Berak Kartal
Yıldız Kızlar
1.Nisanur Bat
2.Sudenur Gökmen
3.Elif Ceren Gökşen
4.Eylem Kargı
Yıdız Erkekler
1.Akın Özmen
2.Kerim Eker
3.Hamza Ayudemir
4.Ramazan Naz
Küçük Kızlar
1.Zeynep Gürsoy
2.Nuran Aldamadi
3.Nisa Nazlı Seslikaya
4.Feyza Şahiner
Küçük Erkekler
1.Emirhan Durmuş
2.İsmail Emir Kapkı
3.Tahsincan Sümer
4.Mert Arda Öksüz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz