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Atatürk için koştular

Gölcük’te Öğrenci Olmak projesi kapsamında, Gölcük Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde yapılan ortaokullar ve Liseler arası Kız- Erkek ‘’27 Aralık Atatürk Kır Koşusu’’ Kervansaray Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.