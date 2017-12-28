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Bugün 13:33 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:36 TSİ )

Atatürk için koştular

Gölcük’te Öğrenci Olmak projesi kapsamında, Gölcük Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde yapılan ortaokullar ve Liseler arası Kız- Erkek ‘’27 Aralık Atatürk Kır Koşusu’’ Kervansaray Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Yarışmalara Gölcük halkının ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Koşu sonunda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan ve Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Yarışmada Dereceye Giren Öğrenciler:
Genç Kızlar

1.Melis Ergin
2.Seçil İğde
3.Aylin Cebeci
4.Nafia Sağın

Genç Erkekler

1.Mustafa Yazar
2.Berkan Avcı
3.Taha Kasım Özkan
4.Berak Kartal

Yıldız Kızlar

1.Nisanur Bat
2.Sudenur Gökmen
3.Elif Ceren Gökşen
4.Eylem Kargı

Yıdız Erkekler

1.Akın Özmen
2.Kerim Eker
3.Hamza Ayudemir
4.Ramazan Naz

Küçük Kızlar

1.Zeynep Gürsoy
2.Nuran Aldamadi
3.Nisa Nazlı Seslikaya
4.Feyza Şahiner

Küçük Erkekler

1.Emirhan Durmuş
2.İsmail Emir Kapkı
3.Tahsincan Sümer
4.Mert Arda Öksüz

Bugün 13:33 TSİ - Spor

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