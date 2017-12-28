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İl başkanları toplantısı format değiştirdi

Siyasi Parti İl Başkanları olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile bir araya geldiler.

Kentimizde her ay bir araya gelen Siyasi Parti İl Başkanları, BBP İl Başkanı Serhat Duyar'ın evsahipliğinde Oda Başkanları ile bir araya geldiler. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve Gebze Ticaret Odası Başkan Vekili Sedat Mican'ın katıldığı toplantı SEKA Park Otel'de kahvaltılı gerçekleşti.

FİKİR BİRLİĞİ SAĞLANDI

BBP İl Başkanı Serhat Duyar'ın evsahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu katıldı. Toplantıda Oda Başkanları ve Siyasi Partilerin İl Başkanları sırası ile söz aldı. Kuzey Otoyolu, Güney Otoyolu, Metro, Cengiz Topel Havaalanı ile alakalı konular görüşüldü. Kentle alakalı meselelerde birlikte hareket etme hususunda fikir birliğine varıldı. Kocaeli ortak paydasında buluşan Siyasi Parti İl Başkanları ve Oda Başkanları belli aralıklarla bir araya geleceklerini ifade ettiler.

Bugün 13:36 TSİ - Siyaset

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