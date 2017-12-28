Yorucu antrenmanda oyuncuların dayanıklılığı memnuniyet verdi. Birinci etap kampını hız kesmeden sürdüren 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor önce özel antrenman yaptı, ardından dayanıklılık çalıştı. Önceki gün bir grup oyuncuya küçük sahada teknik çalışma yaptıran teknik ekip akşamüstü antrenmanında ise dayanıklılık yüklemesi yaptı. Isınmanın ardından belirli süreli ve tekrarlı dayanıklılık koşusu yapan Kırmızı-Beyazlı genç futbolcular antrenmanın son bölümünde ise dar alanda kurallı oyun oynadı. Emrecan Yıldızhan’ın kondisyoner nezaretinde ayrı çalışma yaptığı temsilcimizde futbolcuların yorucu antrenmandaki dayanıklılığı memnuniyet verdi.
Bugün 13:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
Birlikspor ‘dayanacak’
Günü çift antrenmanla geçen Kocaeli Birlikspor’da, önceki sabah bir grup oyuncuyla teknik çalışma yapıldı, akşamüstü ise dayanıklılık antrenmanı vardı.
Bugün 13:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz