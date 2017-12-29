Asgari ücret için karar günü

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği bugünkü toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak. Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.

"Rakamı yüksek bulan bir ay bu ücretle geçinsin"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca çalışanın gözünün kulağının yeni asgari ücret rakamında olduğunu belirterek, emekçilerin beklentilerini boşa çıkartmama gayretini gösterdiklerini bildirdi. Yeni yılda asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olması yönündeki tekliflerinde ısrar ettiklerini vurgulayan Atalay, "Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin 1 lira bile altını kabul etmemiz mümkün değil. Bunun altındaki rakam hem bizim hem de milyonlarca çalışan ve aileleri için hayal kırıklığı olacaktır." dedi. Atalay, hükümetin 2018 programında, 2017'de net asgari ücrette yüzde 2,5 oranında reel gerileme olduğu tespitine yer verildiğine işaret ederek, "İşverenin övünerek bahsettiği 2017 yılının asgari ücret rakamının hali ortada. Zaten hatırlanacağı gibi Türk-İş olarak biz bu rakama muhalefet etmiştik. Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizde ısrarcıyız. Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin." ifadelerini kullandı.

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.