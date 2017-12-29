Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
29 Aralık 2017- Ekonomi

Asgari ücret için karar günü

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti bugün yapacağı toplantıyla belirleyecek.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği bugünkü toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak. Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.

"Rakamı yüksek bulan bir ay bu ücretle geçinsin"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca çalışanın gözünün kulağının yeni asgari ücret rakamında olduğunu belirterek, emekçilerin beklentilerini boşa çıkartmama gayretini gösterdiklerini bildirdi. Yeni yılda asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olması yönündeki tekliflerinde ısrar ettiklerini vurgulayan Atalay, "Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin 1 lira bile altını kabul etmemiz mümkün değil. Bunun altındaki rakam hem bizim hem de milyonlarca çalışan ve aileleri için hayal kırıklığı olacaktır." dedi. Atalay, hükümetin 2018 programında, 2017'de net asgari ücrette yüzde 2,5 oranında reel gerileme olduğu tespitine yer verildiğine işaret ederek, "İşverenin övünerek bahsettiği 2017 yılının asgari ücret rakamının hali ortada. Zaten hatırlanacağı gibi Türk-İş olarak biz bu rakama muhalefet etmiştik. Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizde ısrarcıyız. Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin." ifadelerini kullandı.

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

29 Aralık 2017 Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İZLİDER, çöp tesisi tepkisi! mask
İZLİDER, çöp tesisi tepkisi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı! mask
Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
Düzce'de deprem! Okullar tatil edildi... mask
Düzce'de deprem! Okullar tatil edildi...
İzmit'te 15 bina yıkılacak! mask
İzmit'te 15 bina yıkılacak!
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem pazartesi başlıyor! mask
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem pazartesi başlıyor!

GALERİ

Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler... mask
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler...
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı! mask
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı!
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek mask
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı mask
Makas atan otomobil trafiği birbirine kattı: 4 yaralı
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL