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Büyük ikramiyeyle neler yapabilirsiniz?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyle yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nin Model S'inden 255 adet, 57 bin cumhuriyet altını ya da İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa alınabilecek.

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını neredeyse tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, 31 Aralık pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

61 MİLYON...

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek. Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.

İSTANBUL'DAN 20 LÜKS EV

En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek. 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, sabahı bekleyen Ağrılı Ramazan gibi binlerce hastanın protez ya da tedavi masrafı, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor.

Bugün 13:52 TSİ AA İstanbul- Gündem

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