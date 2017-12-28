Haydi veliler buza!

Kocaeli'de sürat pateni sporcularının velileri, paten giyip buz pistine çıkarakçocuklarıylabuzda kaymaya çalıştı.Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor, Körfez Buz Sporları, Nikomedya, Marmara Buz Sporları ve Akpro kulüplerinin sürat pateni sporcuları, antrenmana, çoğu ilk kez paten giyen velileriyleçıktı.Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonu Sürat Pateni Bölge Antrenörü Cemre Karaduman ve sporcularınyardımıylabuzüzerinde durmaya çalışan veliler, çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

AİLELER DE SPORUN İÇİNDE

Ailelerin spora katılımını ve çocuklarıyla spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte veliler, kendilerini çocuklarının yerine koyarak, ne kadar zor bir spor yaptıklarını yakından görme imkanı buldu.Buzda adım atmayı başaran veliler arasında mini bir sürat pateni yarışması da yapıldı. Yarışmada veliler 111 metreyi en hızlı sürede kaymaya çalıştı. Sporcuların 10-12 saniyeler arasında kaymayı başardığı mesafeyi veliler en iyi 56 saniyede geçebildi. Dereceye giren velilere madalyalarınıantrenör Karadumantakdim etti.

‘NE KADAR DA ZORMUŞ’

Sporcu velisi veKörfez Buz Sporları Kulübü Başkan YardımcısıBurak Güçlü Çalımlı, iki kızının sürat pateni sporcusu olduğunu belirterek, onlarla buza çıkmanın mutluluk verdiğini söyledi.Buz üzerinde güçlükle ayakta durduğu etkinlikte kızlarının yaptıkları sporun ne denli zor olduğunu görme fırsatı elde ettiğini dile getiren Çalımlı,böyle bir etkinlik düzenleyen Karaduman, Buz Pateni İl Temsilcisi İlyas Şimşek ve pisti velilerin kullanımına açan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.Etkinlik, sporcuların birbirlerine yılbaşı dolayısıyla hediye vermesiyle sona erdi.