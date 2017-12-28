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Uyuyakalan fabrika işçisi endişelendirdi!

Gölcük'te, grip nedeniyle işe gidemeyen Bülent Özkan'ı merak eden mesai arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekibiyle birlikte gelerek balkondan eve giren polis ve itfaiye ekipleri, Özkan'ı yatağında uyurken bulunca herkes rahat bir nefes aldı.