Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:13 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:17 TSİ )

Uyuyakalan fabrika işçisi endişelendirdi!

Gölcük'te, grip nedeniyle işe gidemeyen Bülent Özkan'ı merak eden mesai arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekibiyle birlikte gelerek balkondan eve giren polis ve itfaiye ekipleri, Özkan'ı yatağında uyurken bulunca herkes rahat bir nefes aldı.

Gölcük'tebir otomobil fabrikasında çalışan Bülent Özkan, bu sabah gripnedeniyle işe gidemedi. Mesai arkadaşları, Özkan'ın işe gelmediğini fark edince cep telefonunu aradı. Bülent Özkan'ın telefona cevap vermemesi üzerine paniğe kapılan arkadaşları 112 Acil'i aradı. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, Özkan'ın oturduğu Gölcük Değirmendere Leyla Atakan Caddesi'ndeki evine geldi. Balkondan eve giren polis ve itfaiye ekipleri, Bülent Özkan'ı yatağında uyurken buldu.Özkan karşısındaekipleri görünce şaşırdı.

Bugün 14:13 TSİ - Asayiş

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı mask
Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı
Kiliseye saldırı davasına devam edildi mask
Kiliseye saldırı davasına devam edildi
Kardeşi ablasını vurdu: 1 ölü mask
Kardeşi ablasını vurdu: 1 ölü
Kamyon ve tırcılara milyarlık ceza şoku mask
Kamyon ve tırcılara milyarlık ceza şoku
4 asker tutuklandı, 9 asker itirafçı oldu mask
4 asker tutuklandı, 9 asker itirafçı oldu
Kocaeli'de yine iş kazası! 1 yaralı... mask
Kocaeli'de yine iş kazası! 1 yaralı...
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR