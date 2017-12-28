Gölcük'tebir otomobil fabrikasında çalışan Bülent Özkan, bu sabah gripnedeniyle işe gidemedi. Mesai arkadaşları, Özkan'ın işe gelmediğini fark edince cep telefonunu aradı. Bülent Özkan'ın telefona cevap vermemesi üzerine paniğe kapılan arkadaşları 112 Acil'i aradı. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, Özkan'ın oturduğu Gölcük Değirmendere Leyla Atakan Caddesi'ndeki evine geldi. Balkondan eve giren polis ve itfaiye ekipleri, Bülent Özkan'ı yatağında uyurken buldu.Özkan karşısındaekipleri görünce şaşırdı.
Bugün 14:13 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Uyuyakalan fabrika işçisi endişelendirdi!
Gölcük'te, grip nedeniyle işe gidemeyen Bülent Özkan'ı merak eden mesai arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekibiyle birlikte gelerek balkondan eve giren polis ve itfaiye ekipleri, Özkan'ı yatağında uyurken bulunca herkes rahat bir nefes aldı.
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Bugün 14:13 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz