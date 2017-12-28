Karamürselli yelkenciler yeni yıla mutlu giriyor

Karamürsel Yelken Kafeteryası'nda düzenlenen törende konuşan Kulüp Başkanı Naci Toksoy, güzel bir tesise sahip olduklarını belirterek, kulüp faaliyetlerini daha geniş alana yaymak istediklerini söyledi. "Yelken sporunun ve yelken kulübünün yıldızının parlamasını istiyoruz" diyen Toksoy, "Karamürsel’in markası haline gelmiş bir kuruluş. Burada yetişen sporcular, Türkiye’yi uluslararası sularda temsil edecek. İstikbalin bir bölümünün de denizlerde olduğunu unutmayalım.'' diye konuştu.

'YOĞUN BİR YIL OLDU’

Toksoy, “Yoğun bir faaliyetle geçen 2017 yılında sporcuların aldıkları başarılarla mutlu olduk. 2018 yılında aramıza yeni katılacak genç yelkencilerle daha başarılı bir yıl geçireceğimizi umut ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından 2017 yılında sınıflarında derece elde eden sporculara kupa ve madalyalarını Karamürsel Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Çetin Yıldız, Kocaeli Yelken İl Temsilcisi Harun Gökden ile Karamürsel Yelken Kulübü yönetim kurulu üyeleri takdim etti.