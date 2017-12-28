Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:19 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:21 TSİ )

Doğan: İzmit Belediyespor’dan memnunum

İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.  2017 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi

Şentürk “Basketbol, Futbol, Güreş, Su Kayağı, Satranç, İzcilik, Atletizm, Jimnastik yeni açılan Yüzme ve Boccia-Bocce branşlarımız da İzmit Belediyesi armasına ve kurumsal yapısına uygun olacak şekilde gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki tek takımız. Sezon başında hedeflediğimiz gibi Play-Off hattındayız. Bütün bu branşların alt yapı okullarında ciddi çalışma var” dedi.

“ÇALIŞMALARDAN MEMNUN”

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek “Önemli olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onlara spor yaptırıp, onların vatana millete faydalı bireyler olmasını sağlamaktır. 2018 yılında da yakalanan başarıların yükselerek devam etmesi gerekiyor. Her zaman destekçiyim. Gençlerimiz her şeyin en güzeline layıktır” dedi.

Bugün 14:19 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Spor Lisesi üst üste 3. kez şampiyon: 5-1 mask
Spor Lisesi üst üste 3. kez şampiyon: 5-1
İzmitli yıldız futbolcu kariyerini noktaladı mask
İzmitli yıldız futbolcu kariyerini noktaladı
Doğantepespor’da ŞOK! mask
Doğantepespor’da ŞOK!
Doğan: İzmit Belediyespor’dan memnunum mask
Doğan: İzmit Belediyespor’dan memnunum
Karamürselli yelkenciler yeni yıla mutlu giriyor mask
Karamürselli yelkenciler yeni yıla mutlu giriyor
Haydi veliler buza! mask
Haydi veliler buza!
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR