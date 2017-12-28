Doğan: İzmit Belediyespor’dan memnunum

Şentürk “Basketbol, Futbol, Güreş, Su Kayağı, Satranç, İzcilik, Atletizm, Jimnastik yeni açılan Yüzme ve Boccia-Bocce branşlarımız da İzmit Belediyesi armasına ve kurumsal yapısına uygun olacak şekilde gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki tek takımız. Sezon başında hedeflediğimiz gibi Play-Off hattındayız. Bütün bu branşların alt yapı okullarında ciddi çalışma var” dedi.

“ÇALIŞMALARDAN MEMNUN”

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek “Önemli olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onlara spor yaptırıp, onların vatana millete faydalı bireyler olmasını sağlamaktır. 2018 yılında da yakalanan başarıların yükselerek devam etmesi gerekiyor. Her zaman destekçiyim. Gençlerimiz her şeyin en güzeline layıktır” dedi.