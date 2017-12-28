Doğantepespor’da ŞOK!

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele edenBaşiskeleDoğantepespor’da Teknik Adam Naci Keleş görevinden istifa etti. Keleş açıklamasında “Bir türlü aşılamayan bazı sorunlar nedeni ile Doğantepesporla olan birlikteliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Buzamana kadar bana destek olan herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.