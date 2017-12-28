Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele edenBaşiskeleDoğantepespor’da Teknik Adam Naci Keleş görevinden istifa etti. Keleş açıklamasında “Bir türlü aşılamayan bazı sorunlar nedeni ile Doğantepesporla olan birlikteliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Buzamana kadar bana destek olan herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
Bugün 14:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:22 TSİ )
Doğantepespor’da ŞOK!
BaşiskeleDoğantepespor’da Teknik Adam Naci Keleş görevinden istifa etti.
Bugün 14:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz