İzmitli yıldız futbolcu kariyerini noktaladı

Akın aldığı karar ile ilgili duygu yüklü bir açıklama yaptı.

HEREKE’DE BAŞLADI, BUCA DA BİTTİ

Teşekkür eden başarılı orta saha oyuncusu “Yaşadığım ağır sakatlıklardan dolayı profesyonel futbol kariyerime son veriyorum. Her zaman iyi günde de kötü günde de bana desteği olan eşime, küçüklüğümden bu güne kadar her zaman peşimde koşan babam ve annemden Allah razı olsun. Bugünleri sizlere borçluyum. Akrabalarım eş, dost, arkadaşlarım, oynadığım takımlarda arkadaşlarım hocalarım kulüp başkanları, yöneticileri, çalışanları da şükranlarımı sunuyorum. Hereke Yıldızspor’da başlayan serüven İzmitspor, Körfez Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Konyaspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor’un ardından Bucaspor ile bitti. Rabb’ime şükürler olsun!..” ifadelerine yer verdi.