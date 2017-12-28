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İşte İYİ Parti'nin Kocaeli il yönetimi

İYİ Parti’nin İl Yönetim Kurulu belli oldu.

Yapılanma sürecinin devam ettiği İYİ Parti’de bir süre önce Kocaeli İl Başkanlığı görevine atanan Dr. Serdar Kaman, yönetim kurulu oluşturdu. Genel merkez tarafından onaylanarak resmiyet kazanan yeni il yönetiminde Kocaeli siyasetinin tanınmış ve önemli isimleri yer alıyor. Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti çizgisinde uzun yıllar siyaset yapan il başkanı Kaman’ın listesinde MHP, DSP ve DP’li birçok isim yer alıyor. Ayrıca bir dönem ilimizde de görev yapan emekli Vali Yardımcısı Aziz İnci de İYİ Parti İl yönetiminde yer aldı.

İşte yönetimde yer alan isimler:

Başkan-Serdar Kaman

Adil Gülez (İş adamı, MHP eski ilçe başkanı)

Ahmet Elgür (Büyükşehir İmar Müdürlüğünden emekli)

Ahmet Yeşil( İş adamı, eski MHP milletvekili aday adayı)

Ali Davru (Petrol işinde yönetici)

Ali Ekşi (Müteahhit)

Ali Karaca (İş adamı)

Ali Yılmaz (DP eski yönetim kurulu üyesi)

Ayhan Kedikli (Emekli)

Aziz İnci (Emekli vali yardımcısı)

Baha Yavuz (Doktor)

Huriye Banu Canayakın (Avukat)

Bilgi Bekil (Esnaf)

Burak Örçen (Sanayide iş yeri mevcut)

Cemil Uslu (İş adamı)

Çağlar Özer (Emekli kurmay albay)

Dijle Akın (MHP eski milletvekili adayı)

Duha Topkaya (Avukat)

Elmas Kayhan (İş kadını)

Ercan Sarıkaya (Esnaf)

Erdal Baykara (Sigortacı)

Ersin Özyılmaz (Armatör)

Ersin Soykan

Fatih Kürşat Demir

Fatma Ebru Bağdat

Fuat Berna

Güzin Aşkın Alparslan Atalı

Hatem Soysal

Hayati Temügen

Hüseyin Çıldır

İbrahim Şahin

İdris Türkken

İsmail Eroğlu

İsmail Kaya

Kağan Dilmen

Kemal Öncü

Kemal Şeker

Medet Polat

Mehmet Sinan Minareci

Mehmet Şeref Uzunnal

Melik Fırat Taşer

Meral Uçarı (DSP eski Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı)

Murat Atar

Murat Dinçer

Mustafa Gülbir

Mükerrem Ocakoğlu

Neslihan Hilal Cantimur Kara

Neslihan Zorlu

Neşe Kıldıran

Nezir Yakar

Nuray Savcı Güçlü

Orhan Çakar

Orhan Kılınçsoy

Özcan Avcı

Raşit Pulat

Renan Argun Kıran

Reyhan Gökbayrak

Rıza Güven Usta

Ruhan Tekcan

Salih Burak Çerezci

Selçukhan Köse

Selin Coştur Eroğlu

Selman Gürpınar (DSP eski il başkanı)

Şükrü Topallar

Tamer Ahmet Üçal

Tuba Kavşut

Bugün 14:44 TSİ - Siyaset

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