İşte İYİ Parti'nin Kocaeli il yönetimi

Yapılanma sürecinin devam ettiği İYİ Parti’de bir süre önce Kocaeli İl Başkanlığı görevine atanan Dr. Serdar Kaman, yönetim kurulu oluşturdu. Genel merkez tarafından onaylanarak resmiyet kazanan yeni il yönetiminde Kocaeli siyasetinin tanınmış ve önemli isimleri yer alıyor. Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti çizgisinde uzun yıllar siyaset yapan il başkanı Kaman’ın listesinde MHP, DSP ve DP’li birçok isim yer alıyor. Ayrıca bir dönem ilimizde de görev yapan emekli Vali Yardımcısı Aziz İnci de İYİ Parti İl yönetiminde yer aldı.
İşte yönetimde yer alan isimler:
Başkan-Serdar Kaman
Adil Gülez (İş adamı, MHP eski ilçe başkanı)
Ahmet Elgür (Büyükşehir İmar Müdürlüğünden emekli)
Ahmet Yeşil( İş adamı, eski MHP milletvekili aday adayı)
Ali Davru (Petrol işinde yönetici)
Ali Ekşi (Müteahhit)
Ali Karaca (İş adamı)
Ali Yılmaz (DP eski yönetim kurulu üyesi)
Ayhan Kedikli (Emekli)
Aziz İnci (Emekli vali yardımcısı)
Baha Yavuz (Doktor)
Huriye Banu Canayakın (Avukat)
Bilgi Bekil (Esnaf)
Burak Örçen (Sanayide iş yeri mevcut)
Cemil Uslu (İş adamı)
Çağlar Özer (Emekli kurmay albay)
Dijle Akın (MHP eski milletvekili adayı)
Duha Topkaya (Avukat)
Elmas Kayhan (İş kadını)
Ercan Sarıkaya (Esnaf)
Erdal Baykara (Sigortacı)
Ersin Özyılmaz (Armatör)
Ersin Soykan
Fatih Kürşat Demir
Fatma Ebru Bağdat
Fuat Berna
Güzin Aşkın Alparslan Atalı
Hatem Soysal
Hayati Temügen
Hüseyin Çıldır
İbrahim Şahin
İdris Türkken
İsmail Eroğlu
İsmail Kaya
Kağan Dilmen
Kemal Öncü
Kemal Şeker
Medet Polat
Mehmet Sinan Minareci
Mehmet Şeref Uzunnal
Melik Fırat Taşer
Meral Uçarı (DSP eski Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı)
Murat Atar
Murat Dinçer
Mustafa Gülbir
Mükerrem Ocakoğlu
Neslihan Hilal Cantimur Kara
Neslihan Zorlu
Neşe Kıldıran
Nezir Yakar
Nuray Savcı Güçlü
Orhan Çakar
Orhan Kılınçsoy
Özcan Avcı
Raşit Pulat
Renan Argun Kıran
Reyhan Gökbayrak
Rıza Güven Usta
Ruhan Tekcan
Salih Burak Çerezci
Selçukhan Köse
Selin Coştur Eroğlu
Selman Gürpınar (DSP eski il başkanı)
Şükrü Topallar
Tamer Ahmet Üçal
Tuba Kavşut
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz