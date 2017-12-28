Spor Lisesi üst üste 3. kez şampiyon: 5-1

Maça hızlı başlayan Spor Lisesi 7. dakikada Ömer Yazgan’ın golü ile öne geçti. Maçın yıldızı 2003’lü Ömer Tuğ bir birinin kopyası 2 gol attı. Savunma arkasına sarkan Ömer topu ağlara gönderdi. İlk yarının son anlarında Oruç Reis penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Oruç Reis’in etkili kaptanı Metehan, Doğukan’ı geçemedi ve Spor Lisesi ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

KUPAYI ALDILAR

İkinci yarıda karşılıklı goller vardı. 51’de Muhammed Emin’in kafa golü ile fark 2’ye indi. Spor Lisesi’nin mutlak goller kaçırdığı mücadelenin 58. dakikasında Ömer Tuğ kendisinin 3. takımının 4. golünü attı. Spor Lisesi uzatma anlarında Batuhan’ın golü ile maçın skorunu tayin etti. (5-1) Üst üste 3. kez şampiyon olan Spor Lisesi ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 4KÖRFEZ ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ:1

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Mehmet Ali Vardar***, Yusuf Öztürk***

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Mehmet Enes****, Barış***, Mücahit*** (Dk. 41 Batuhan**), Melih*** (Dk. 67 Yusuf**), Erol***, Mert***, Taha***, Hasancan*** (Dk. 57 Samet**), Ömer Yazgan***, Kağan Doğan***, Ömer Tuğ****

KÖRFEZ ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ: Doğukan**, Yiğithan**, Ertan**, Osman Kerem**, Erkan**, Muhammed Emin**, Sefa** (Dk. 58 Mevlüt*) Metehan***, Yavuzhan**, Beratcan**, Çağrı** (Dk. 68 Enes?)

GOLLER: Dk. 7 Ömer Yazgan, Dk. 15, 33 ve 58 Ömer Tuğ, Dk. 70+1 Batuhan (Spor Lisesi) Dk. 51 Muhammed Emin (Oruç Reis)

Not: Dk. 35+2’de Oruç Reis’te Metehan penaltı kaçırdı.