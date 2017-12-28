AKP İzmit, Hülagü’ye konuk oldu

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, kent genelindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Ayaz son olarak Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'yü makamında ziyaret etti. Ziyarette İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ile parti yöneticileri de hazır bulundu.

AYAZ’A TEŞEKKÜR

Hülagü’ye teşekkür eden ilçe başkanı Hasan Ayaz, KOÜ’nün kentin gelişimi anlamında önemli katkısı olduğuna dikkat çekti ve Hülagü'yü çalışmaları için tebrik etti. Ayaz, “Üniversitelerimiz bilimin merkezi olarak kentimizin lokomotifidir. Her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu. Rektör Sadettin Hülagü de yapılan çalışmaları anlattıktan sonra Ayaz ve ekibine başarılar diledi.