AKP İzmit, Hülagü’ye konuk oldu

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, kent genelindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Ayaz son olarak Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'yü makamında ziyaret etti. Ziyarette İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ile parti yöneticileri de hazır bulundu.
AYAZ’A TEŞEKKÜR
Hülagü’ye teşekkür eden ilçe başkanı Hasan Ayaz, KOÜ’nün kentin gelişimi anlamında önemli katkısı olduğuna dikkat çekti ve Hülagü'yü çalışmaları için tebrik etti. Ayaz, “Üniversitelerimiz bilimin merkezi olarak kentimizin lokomotifidir. Her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu. Rektör Sadettin Hülagü de yapılan çalışmaları anlattıktan sonra Ayaz ve ekibine başarılar diledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz