Büyükşehir’den Kudüs paneli

Yapımcı Pelin Çift’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Kudüs’ü anlattı.
PANEL TT OLDU
SDKM’de yoğun bir katılımla gerçekleşen panelde gençler salona sığmadı. Salona giremeyenler, dışarıda kurulan barkovizyondan canlı yayın ile paneli takip etti. Kılavuz Gençlik tarafından açılan #KudüseMektup hastag’i de twitter’da kısa süre içinde atılan tweetler ile Trend Topic oldu.
BARKOVİZYONDAN TAKİP ETTİLER
SDKM’de gerçekleşen panele Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Büyükşahin, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, il ve ilçe protokolü katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen panelde gençler salona sığmadı. Salona giremeyenler dışarıda kurulan barkovizyondan canlı yayın ile paneli takip etti.
KUDÜS’E MEKTUP
Lise öğrencilerine özel olarak gerçekleşecek olan Kudüs’e Mektup yarışması için salonda panel öncesi sosyal medya üzerinden #KudüseMektup hastag’i açıldı. Saat 19:00 itibariyle 1 saat içinde atılan yaklaşık 20 bin tweet ile #KudüseMektup hastag’i twitter’da Trend Topic oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz