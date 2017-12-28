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SP’den bütçe eleştirisi

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, haftalık yönetim kurulu toplantısında 2018 yılı bütçe görüşmelerini değerlendirdi.

TBMM’de görüşülen bütçede işçi, memur, çiftçi, sanayici ve besiciye yer olmadığını belirten Yıldız, “Vatandaşımız yapılan bu görüşmelerde bütçede görülmüyor. Bu bütçede sadece faiz, borç, vergi ve zam var” dedi.

“SAVUNMA BÜTÇESİ ARTTI”

Hükümetin bütçe mantığında değişiklik olmadığını dile getiren Yıldız, “Bütçede işçi, memur, çiftçi, sanayici ve besiciye yer verilmemiş. Kısası vatandaş yok. Bu bütçede faiz, borç, vergi, zam var. Siz bu işle, bu mantıkla ülkenin hiçbir problemini çözemezsiniz. Bütçe 64 milyar liradan 2018 yılında 92 milyar liraya çıkıyor. Bu demektir ki milli savunma harcamalarına ciddi miktarda artış olacak. Umarız bu barışı tesis etmek için olur. Ordumuz en modern silahlarla donatılmalıdır, keşke bu yatırımların büyük bir kısmı o silahları ve vasıtaları kendimiz yapmamız için tahsis edilseydi.”

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