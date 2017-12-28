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TÜGVA’dan yeni proje

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Şubesi, liseli gençlere yönelik “Stratejik Düşünce Okulu” açıyor. Proje; Türkiye’nin jeopolitik konumunun sonuçl...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Şubesi, liseli gençlere yönelik “Stratejik Düşünce Okulu” açıyor. Proje; Türkiye’nin jeopolitik konumunun sonuçlarını, ileri-çağ tekniklerinin ülkemiz açısından önemini, yenilenebilir ve yeni enerji kaynaklarının ülkemiz ve dünyadaki yerini, küreselleşen dünyada beşeri faktörlerin değerlendirilmesi ve yol haritasının belirlenmesi gibi konuların farkına varılmasını amaçlıyor.

İLK ŞART, LİSE ÖĞRENCİSİ OLMAK

İzmit ve Gebze olmak üzere iki farklı merkezde gerçekleşecek olan programa 60 erkek ve 60 kız öğrenci katılım sağlayabilecek. Stratejik Düşünce Okulu’na başvurabilmek için lise öğrencisi ve derslere zaman ayarlayabilmek yeterli olacak. Başvuru süreci 1-21 Ocak olarak belirlendi. Stratejik Düşünce Okulu'nun ilk dersi 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

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