Bakkallar Odası ile Antikkapı’dan işbirliği

Oda Başkanı Bayram Kütük ise Antikkapı AŞ Satış Pazarlama Müdürü Ali Murat Salman tarafından imzalanan anlaşmaya göre oda üyeleri, son 3 ay içerisinde aldıkları mesleki faaliyet belgesini ibraz ederek Antikkapı AŞ’ye bağlı restoran ve düğün salonlarında belli oranda indirimden faydalanabilecek.

“ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Protokol imza töreninde konuşan Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, “Üyelerimizin sosyal hayatlarının kolaylaştırılması için yapmış olduğumuz anlaşmalar arasına Antikkapı AŞ’yi de ekledik. Yapılan protokoller gereği üyelerimiz hem daha kaliteli, hem de indirimli ücretlerle hizmet alacaklar. Anlaşma her iki kurum için de hayırlı olsun” dedi.