Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:11 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:14 TSİ )

Bakkallar Odası ile Antikkapı’dan işbirliği

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası ile Antikkapı AŞ arasında işbirliği protokolü yapıldı.

Oda Başkanı Bayram Kütük ise Antikkapı AŞ Satış Pazarlama Müdürü Ali Murat Salman tarafından imzalanan anlaşmaya göre oda üyeleri, son 3 ay içerisinde aldıkları mesleki faaliyet belgesini ibraz ederek Antikkapı AŞ’ye bağlı restoran ve düğün salonlarında belli oranda indirimden faydalanabilecek.

“ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Protokol imza töreninde konuşan Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, “Üyelerimizin sosyal hayatlarının kolaylaştırılması için yapmış olduğumuz anlaşmalar arasına Antikkapı AŞ’yi de ekledik. Yapılan protokoller gereği üyelerimiz hem daha kaliteli, hem de indirimli ücretlerle hizmet alacaklar. Anlaşma her iki kurum için de hayırlı olsun” dedi.

Bugün 15:11 TSİ - Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bakkallar Odası ile Antikkapı’dan işbirliği mask
Bakkallar Odası ile Antikkapı’dan işbirliği
Tuana Evleri'nde yüzde 20 indirim için son fırsat! mask
Tuana Evleri'nde yüzde 20 indirim için son fırsat!
Vodafone’dan yeni proje mask
Vodafone’dan yeni proje
Zeytinoğlu: Üretimde 15 Temmuz'un izleri silindi mask
Zeytinoğlu: Üretimde 15 Temmuz'un izleri silindi
Çay fiyatları arttı mask
Çay fiyatları arttı
KTO'da yılın son meclisinde ekonomik veriler konuşuldu mask
KTO'da yılın son meclisinde ekonomik veriler konuşuldu
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR