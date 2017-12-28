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Mühendislik Fakültesi’nde devir teslim töreni

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde üç yılı geride bırakan üç ayrı dekana teşekkür edildi.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün katılımlarıyla ‘Dekanlık Devir Teslim Töreni’ yapıldı. Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Savaş Ayberk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı, Mühendislik Fakültesi önceki dekanları Prof. Dr. Alparslan Fığlalı ve Prof. Dr. Halil İbrahim Saraç, bölüm başkanları ile çok sayıda akademisyen yer aldı.

“ÖZVERİYLE ÇALIŞTILAR”

Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, üç yılı geride bırakan üç ayrı dekanın da özveriyle çalıştığını belirterek, önceki dönem dekanlardan Prof. Dr. Alparslan Fığlalı ve Prof. Dr. Halil İbrahim Saraç’a teşekkür etti. Mühendislik Fakültesi’nin Kocaeli Üniversitesi’nin kurucu fakültesi ve amiral gemisi olduğunu da ekleyen Prof. Dr. Sadettin Hülagü, üniversitede yürütülen projelere değindi.

PLAKET TAKDİMİ

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk ise Mühendislik Fakültesi’nde 12. Dönem dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Alparslan Fığlalı ve dekan yardımcıları Prof. Dr. Sedat Kasap ile Prof. Dr. Hakan Pekey’e katkı ve çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Tören sonunda Rektör Prof. Dr. Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ile Dekan Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk; Prof. Dr. Alparslan Fığlalı, Prof. Dr. Sedat Kasap ve Prof. Dr. Hakan Pekey’e teşekkür plaketi takdim etti.

Bugün 15:19 TSİ - Eğitim

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