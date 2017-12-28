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Bugün 15:28 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:30 TSİ )

İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 3 yeni film

İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 3 yeni film

Jumanji

Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji’nin içinde hapsolmamak için hayatların macerasını yaşamak zorundadırlar.
1995 yapımı kült film Jumanji'nin devam halkası olan filmin başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, filmin senaryosu ise Scott Rosenberg'e emanet.

Muhteşem Showman

12 yaşında askerlere atıştırmalık ve kiraz rumu satarak ticarete atılan doğuştan iş adamı P.T. Barnum, 1841 yılında dünyanın daha önce duymadığı bir hayalle yola çıkar; dünyanın en muhteşem gösterisini sunmak. Eşinin de desteğiyle tarihin ilk sirkini kurmak için işe başlayan Barnum, dünyanın farklı yerlerinde, anomalileri ile yaşamak zorunda kalan kişileri, genç yetenekleri ve azimli girişimcileri toplar. Tarihin ilk sirki, İngiliz hükümdarı Kraliçe Victoria'nın bile izlemeye geldiği bir Avrupa turnesine uzanacak ve dünyanın show dünyası anlayışını kökünden değiştirecektir...

Karabasan

Alice Arnold bir uyku doktorudur. Erkek kardeşinin gizemli ölümü onda büyük bir travma yaratmıştır. Uyku problemi yaşayan bir hastasını muayene ederken hastanın babası tarafından saldırıya uğrar. Ailenin uyku sorunlarının kaynağı olarak görülen baba, yaptığı saldırı sonrasında tutuklanır ve hapse girer. Fakat bu her şeyin daha kötü olmasına neden olur. Uyku sorunlarına çözüm bulamayan Alice yavaş yavaş bilimsel gerçeklerden uzaklaşmaya başlar. Yaşanan kabusun karanlık bir güç tarafından kaynaklandığını keşfeden Alice, bu güçle yüzleşmek zorundadır.

Bugün 15:28 TSİ - Kültür-Sanat

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