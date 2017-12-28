Kocaeli yaşlanıyor...

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2016 yılında Türkiye yaşlı nüfusu(65 ve daha yukarı yaş) toplamda 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu. Yaşlı nüfusun, 2 Milyon 919 bin 392 'si erkek nüfus, 3 milyon 732 bin 111'i ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'de yaşlı nüfus yaş grubunda yer alan (90+ yaş ve üzeri) nüfus ise toplamda 145 bin 341 kişi oldu. 90+ yaş ve üzeri nüfusun, 38 bin 756'sı erkek nüfus, 106 bin 585 'ini ise kadın nüfus oluşturmuştur.

Kocaeli'de 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus 121 bin 530 kişi oldu

2015 yılında 117 bin 78 kişi olan Kocaeli'de yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş)2016 yılında 121 bin 530 kişiye yükseldi. Yaşlı nüfusun, 55 bin 120 'sini erkek nüfus, 66 bin 410'unu ise kadın nüfus oluşturdu. Kocaeli'nin yaşlı nüfus yaş grubunda yer alan (90+ yaş ve üzeri)nüfus ise toplamda 2 bin 163 kişi oldu. 90+ yaş ve üzeri nüfusun, 623'ünü erkek nüfus, bin 540'ını ise kadın nüfus oluşturdu.