Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik, Güven Timleri ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli toplam 20 personelin katıldığı uygulamada vatandaşlar hırsızlık, yankesicilik, kapkaç ve açıktan hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirilirken, bu tür olaylara karşı alınacak tedbirlerin yazılı bulunduğu broşürler dağıtıldı. Pazarda şüpheli görülen şahıslara yönelik kimlik kontrolü ve üst aramasının da gerçekleştirildiği uygulamada çantasını sırtında ve pazar arabasında güvenliksiz şekilde taşıyanlar, polis tarafından uyarıldı. Uygulamaların yılbaşına kadar sıklıkla sonrasında ise belirli zaman aralıklılarında devam edeceği öğrenildi.
Bugün 15:49 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:50 TSİ )
Emniyetten “Hayırlı Pazarlar” uygulaması
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilen ‘Hayırlı Pazarlar’ uygulamasının 17’incisi İzmit Perşembe pazarında yapıldı.
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Bugün 15:49 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz