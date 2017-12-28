Emniyetten “Hayırlı Pazarlar” uygulaması

Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik, Güven Timleri ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli toplam 20 personelin katıldığı uygulamada vatandaşlar hırsızlık, yankesicilik, kapkaç ve açıktan hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirilirken, bu tür olaylara karşı alınacak tedbirlerin yazılı bulunduğu broşürler dağıtıldı. Pazarda şüpheli görülen şahıslara yönelik kimlik kontrolü ve üst aramasının da gerçekleştirildiği uygulamada çantasını sırtında ve pazar arabasında güvenliksiz şekilde taşıyanlar, polis tarafından uyarıldı. Uygulamaların yılbaşına kadar sıklıkla sonrasında ise belirli zaman aralıklılarında devam edeceği öğrenildi.