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Maaşlarda büyük oyun! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor sorduklarında ise "Zaten vazgeçecektiniz" diyorlar

Bazı işverenlerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden işçinin hakkını yediği iddia edildi.

TümİşçiSendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı işverenlerin,Bireysel EmeklilikSistemi (BES) için çalışanlarından kestikleri primleri sisteme aktarmadıklarını belirterek, "Çalışanlar 'SGK'ya zararı olur mu?' diye soruştururken primlerin yatırılmadığını fark ediyor. İşverene durumu sorunca, 'Zaten vazgeçecektiniz, bu parayı size geri ödeyeceğiz.' diyor ve aylık taksitler halinde ödemeye başlıyor. Bu paraları kesip, kullanıp, 6 ay, 8 ay sonra ay ay yatırmak işçinin hakkını yemektir." dedi.

2019'DA TÜM İŞÇİLERİ KAPSAYACAK

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıldan itibaren BES'ten daha çok işçinin faydalanacağını, sistemin 2019 itibarıyla da bütün işçileri kapsayacağını söyledi. Mahmut Şahin, BES'in parası olan ve yararlanmak isteyen herkes için faydalı olduğunu, ancak uygulamada bazı sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Bugün 15:52 TSİ - Ekonomi

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