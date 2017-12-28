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OGS ve HGS cezaları Ankara’ya taşınıyor

Taşımacılık sektörünün korkulu rüyası haline gelen OGS ve HGS cezalarına KOTO da müdahil oldu. Oda Başkanı Necmi Bulut, kendisine iletilen ve sorunların dile getirildiği dosyayı Ulaştırma Bakanlığı’na iletmek üzere bugün Ankara’ya gidecek

İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yaşanan OGS ve HGS karmaşası konusuna Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) el attı. SS 4 Nolu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar’ı ziyaret eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, taşımacılık esnafı ile görüştü ve yaşadıkları sıkıntıları ilk ağızdan dinledi. Ziyarette konuşan Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde OGS ve HGS sıkıntısı var. Yaşanan mağduriyet esnafın belini bükmüş durumda. Yüksek miktarda cezalara maruz kalıyoruz. İzmir, Aydın, Mersin, İskenderun, Antalya ve Ankara otobanlarında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde her defa sorun çıkarılıyor. Araçlara kesilen cezalar önemli rakamlarda” diye konuştu.

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CEZALAR BİLDİRİLMİYOR

Kesilen cezalar nedeniyle çok tepkili olduklarını dile getiren Özkar, “Sürücü haklı ya da haksız olsun fark etmiyor, hiçbir ceza zamanında bildirilmiyor. Buna rağmen taşımacı esnafına kesilen cezaların ardından yaklaşık 2 yıl sonra haciz ile ceza tahsilatı uygulanıyor. Geçiş ihlalleri bilerek gecikmeli olarak cezalandırılıyor ve haksız kazanç elde ediliyor. Üstelik geçiş ihlallerine 10 katı ceza uygulanıyor” diye konuştu.

YANLIŞ OKUMALAR

Tepkisinde önemli bir ayrıntıyı da paylaşan Özkar, “Ayrıca yanlış okumalar da çok yaşanıyor. Anadolu’daki traktöre de, hiç arabası olmayan vatandaşa da ceza kesiliyor. Bunun izahı yok. Köprü girişinde ve çıkışında paralı yollar varmış. Bu yolları kullandığımızda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere bir defada 6 farklı ceza uygulanıyor. Bu paralı yollardaki cihazlar zaman zaman bizim OGS ve HGS’lerimizi tanımıyor. O yüzden plakaya ceza geliyor. Biz bu soyguna bir dur demek istiyoruz” dedi.

SORUN BAKANLIĞA İLETİLECEK

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KOTO Başkanı Necmi Bulut’a, sorunun çözümü için kooperatif yönetimi tarafından bir de dosya sunuldu. Hazırlanan dosyayı Ankara’ya götüreceğini söyleyen Bulut, “Bu yapılan haksızlığı Ulaştırma Bakanlığı’na ileteceğim. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için elimden geleni yapacağım. Bu konuda yanınızda yer alacağız.” dedi. Bulut, kendisine sunulan dosyayı bugün bakanlığa iletecek.

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