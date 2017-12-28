Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:05 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:17 TSİ )

1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu!

Dilovası'nda bugün yaşanan iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İş yerinden açıklama geldi.

Bugün Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yılport limanının depolama alınana konulmak istenen konteyner bu sırada temizlik görevlisi olarak çalışan Çağrı Karadaş'ın (29) üzerine düştü. Karadaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yılport'tan kendini savunan bir açıklama geldi.

Yılport açıklamasında olayı şöyle anlattı:

28 Aralık 2017 tarihinde, sabah 08:45’te, Kocaeli ili Dilovası ilçesinde bulunan Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.’de taşeron olarak çalışan işçilerimizden Çağrı Karadaş, lastikli gezer vinçlerin (RTG) çalıştığı ve yayaların girişinin yasak olduğu konteyner istif sahasına girmiş ve sahaya indirilmekte olan konteynerin altında kalmıştır. Ağır yaralanan çalışanımıza anında ilk yardım müdahalesi yapılmış, zaman kaybedilmeden yaralı işçimiz Dilovası Devlet Hastanesi acil servisine sevk edilmiştir. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen maalesef çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Yılport Gebze olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Bu elim kazaya dair resmi kurumların incelemeleri başlamıştır ve işletmemizle eş güdüm içinde devam etmektedir. Çalışanımızın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.

Bugün 16:05 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
TÜGVA’dan yeni proje mask
TÜGVA’dan yeni proje
AKP İzmit, Hülagü’ye konuk oldu mask
AKP İzmit, Hülagü’ye konuk oldu
Büyük ikramiyeyle neler yapabilirsiniz? mask
Büyük ikramiyeyle neler yapabilirsiniz?
Azeriler Hemreylik Günü’nü duyurdu mask
Azeriler Hemreylik Günü’nü duyurdu
Yılbaşı eğlencesine lanet Mekke ve Kudüs gecesine davet mask
Yılbaşı eğlencesine lanet Mekke ve Kudüs gecesine davet
Otoban Üstü Camii... mask
Otoban Üstü Camii...
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...

GALERİ

Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR