1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu!

Bugün Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yılport limanının depolama alınana konulmak istenen konteyner bu sırada temizlik görevlisi olarak çalışan Çağrı Karadaş'ın (29) üzerine düştü. Karadaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yılport'tan kendini savunan bir açıklama geldi.

Yılport açıklamasında olayı şöyle anlattı:

28 Aralık 2017 tarihinde, sabah 08:45’te, Kocaeli ili Dilovası ilçesinde bulunan Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.’de taşeron olarak çalışan işçilerimizden Çağrı Karadaş, lastikli gezer vinçlerin (RTG) çalıştığı ve yayaların girişinin yasak olduğu konteyner istif sahasına girmiş ve sahaya indirilmekte olan konteynerin altında kalmıştır. Ağır yaralanan çalışanımıza anında ilk yardım müdahalesi yapılmış, zaman kaybedilmeden yaralı işçimiz Dilovası Devlet Hastanesi acil servisine sevk edilmiştir. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen maalesef çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Yılport Gebze olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Bu elim kazaya dair resmi kurumların incelemeleri başlamıştır ve işletmemizle eş güdüm içinde devam etmektedir. Çalışanımızın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.