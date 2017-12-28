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24 Kasım AL’den örnek yardım

24 Kasım Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenledikleri kermesten elde edilen 3 bin liralık geliri, Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği’ne bağışladılar.

24 Kasım Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projesi için 16 Aralık Cumartesi günü düzenlediği kermeste elde edilen tüm geliri Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği’ne bağışladı. Matematik öğretmeni Gül Aygün, müzik öğretmeni Seven Özcan, edebiyat öğretmeni Deniz Mavili ve resim öğretmeni Tülay Çelik’in öncülüğünde düzenlenen kermeste tekstil ve gıda sektöründeki ürünler satışa sunularak 3 bin lira gelir elde edildi.

YOĞUN KATILIM VARDI

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan, Onursal Başkan KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, yönetim kurulu üyeleri Uğur Mermerkaya, Gül Yirmibeşoğlu, Tijen Utkan, 24 Kasım Anadolu Lisesi Müdür Vekili Erol Sürgü, müdür yardımcısı Türkan Yaylacı, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

UTKAN’DAN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Etkinlikte konuşan matematik öğretmeni Gül Aygün, okul olarak duyarlı bir aile olduklarını, böyle bir etkinlikle Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği’ne destek sunmak istediklerini dile getirdi. Daha sonra konuşan derneğin Onursal Başkanı ve KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan da yapılan yardım dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür etti.

“BEBEKLER BİLE TEHLİKEDE”

Dekan Utkan, “Bizi onurlandıran bir yardım. Maddi değerden ziyade asıl önemli olan farkındalıktır. En sık ölüm sebebi kanser, bu yüzden erken tanı çok önemli. Konu ile ilgili belli aralıklarla bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. İnsanların motive edilmesi gerekiyor. Kanser bebekleri bile tehdit eden bir hastalık haline geldi. Bu yüzden farkındalık yarattığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“KURUŞUNA KADAR HASTALARA GİDİYOR”

Son olarak konuşan Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan ise, “Bu güzel davranış için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılan tüm bağışlar ekonomik durumu kötü olan ve tedavi gören hastalar için kullanılıyor. Hastaları motive etmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Verdiğiniz tüm bağışlar son kuruşuna kadar hastalar için kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Bugün 16:17 TSİ - Eğitim

Muhabir Selin Becer

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