Gebze’de 2 gecekondu yangında küle döndü

Yangın 14.30 sıralarında Gebze Mimar Sinan Mahallesi 48. Sokak’ta bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bitişik gecekonduların bulunduğu 48. Sokak’ta tek katlı bir gecekonduda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki eve sıçraması üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İki evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.