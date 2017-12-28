İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Ataboru Limited Şirketi kurucularından Ragıp Engin vefat etti. Merhumun cenazesi yarın Cuma Seka Siteleri Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Dün 18:20 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 18:24 TSİ )
Ragıp Engin vefat etti
Ragıp Engin vefat etti
Dün 18:20 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz