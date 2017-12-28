İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Ataboru Limited Şirketi kurucularından Ragıp Engin vefat etti. Merhumun cenazesi yarın Cuma Seka Siteleri Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.