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Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!

İzmit Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak üzerinde bulunan bir kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İzmit Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak üzerinde bulunan bir kağıt deposunda başlayan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Depodaki atık kağıtların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin hemen yanındaki Eskar Gıda Firmasına ait depoya ve Keleşler Otomotiv isimli iş yerine de sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli’nin bütün ilçelerinden takviye ekipler sevk edilirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden de olay yerine su tankerleri gönderildi.

3 saatte kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ettiği esnada, gıda fabrikası çalışanları alevlerin arasına girerek, fabrikaya ait önemli belgelerin olduğu bilgisayar, hard disk ve dosyaları almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin engelleme çalışmasına rağmen içeri giren fabrika çalışanları, belgeleri alevlerin arasından alarak dışarı çıkardı. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının, sokakta bulunan elektrik kablolarının rüzgar nedeniyle koparak kısa devre yapması sonucu kağıt deposunun atık kağıt bölümündeki hurda kağıtları tutuşturması ile başladığı öne sürüldü.

İş yerlerinde büyük zarar

Yangında, Kocaeli Ticaret Odası Eski Başkanı Halil İbrahim Keleş’e ait Keleşler Otomotiv isimli iş yerinin servis bölümü büyük çapta hasar alırken tamir için servise gelen araçlardan bazıları da yangından etkilendi. Kocaeli’nin en büyük gıda toptancısı ve gıda deposu olan Eskar Gıda’nın sahipleri Duran, Vezir ve İlhan Kara kardeşlere ait olduğu öğrenilen yangının başladığı kağıt deposu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken Eskar Gıda isimli firmanın ise idari bölümü tamamen yandı. Gıda deposunda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelerek bilgi aldılar

Yangın nedeniyle bölgeye uzun süre elektrik verilemedi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgeye Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ve iş dünyasından önemli isimlerle, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası ve birçok meslek kuruluşundan isimler olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldıktan sonra iş yeri sahiplerine geçmiş oldun dileklerinde bulunarak destek oldular.

Sevindirici tarafı can kaybının olmaması

Yangın hakkında açıklama yapan Vali Aksoy, “Bu sabah itibariyle 06.00 civarında, henüz kesin olmamakla birlikte elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangın meydana geldi. 3 işletmemiz bundan zarar gördü. Bir kağıt fabrikası, bir gıda sektöründe faaliyette bulunan depomuz, bir otomotiv sektörü, ayrıca da bir ticari işletme. Şu anda itfaiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Sevindirici tarafı herhangi bir can kaybının yaşanmaması. Mutlaka bir inceleme yapılacak. İlk tespitlere göre elektrikten kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. İtfaiye Daire Başkanlığımızın yapacağı değerlendirme sonrasında olay netlik kazanacak" dedi.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın alanında fabrika içinde halen yanan malzemelerin bazıları iş makineleri ile dışarıya çıkarılarak söndürülüyor. AFAD ekiplerinin de tedbir amaçlı olay yerine geldiği yangında soğutma çalışmalarının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan iş yerlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının başladığı, kesin hasarın ise yapılacak incelemelerin ardından önümüzdeki günlerde belirleneceği kaydedildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
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Haşmet Altuğ Çağlar - Vezir abi büyük geçmiş olsun duyunca cok üzüldüm Allah yardımcınız olsun tüm ESKAR ailesine geçmiş olsun.

Yanıtla . 3Beğen 29 Aralık 10:00

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