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Asansörde sıkışan yaşlı adam fenalaştı

Kocaeli’de üst geçidin asansöründe kalan vatandaş fenalık geçirdi.

Olay, Tepecik Mahallesi, D100 karayolu üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin altında bulunan halk otobüsü durağından köprüye çıkmak isteyen vatandaş asansörü çağırdı. Asansörden inmek üzereyken asansör arızalandı. Asansörün arıza yapmasıyla içeride sıkışan vatandaş kısa süreli fenalık geçirdi ve bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen 112 birimlerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yaşlı adamın sıkıştığı asansörün kapısını levye ile açarak çıkardı. Asansörden çıkan yaşlı adam bir süre hareketsiz kaldı. Sağlık yardımı istemeyen adam olay yerine gelen tanıdığı ile uzaklaştı. İtfaiye birimleri asansörde incelemeler yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Bugün 09:20 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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